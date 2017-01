O Benfica vai a Guimarães ainda sem poder contar com Grimaldo, Eliseu ou Jiménez, lesionados, mas Rui Vitória poderá voltar a contar com Jonas que na quarta-feira entrou de início e bisou na partida frente ao Vizela , para a Taça CTT. No entanto, o treinador dos encarnados não garante que repita a dupla goleadora da época passada, com o brasileiro e Mitroglou na frente."É uma boa dupla, mas tenho várias combinações. O Benfica tem jogadores na frente de enorme qualidade, jogadores que podem combinar de variadíssimas formas. Estou tranquilo, tenho soluções", garantiu esta sexta-feira em conferência de imprensa de lançamento do encontro da 16.ª jornada (sábado, 18H15).

Autor: Sofia Lobato