Durante a visita que Rui Vitória promoveu a uma instituição social na Amadora, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou que recurso do Benfica em relação ao castigo de Samaris foi rejeitado. Confrontado com esta decisão, o técnico revelou-se conformado e não se quis alongar nos comentários."Não vale a pena, isso seria dissecar essa informação. Temos bons jogadores em quantidade e qualidade para colmatar essa ausência", afimou em relação à suspensão do grego que, recorde-se, foi castigado com três jogos, e já não entrou nas contas do técnico para o jogo com o Marítimo.

Autor: João Soares Ribeiro