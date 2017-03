Depois do jogo de Paços de Ferreira, Rui Vitória verá vários dos seus jogadores deixar o Seixal para rumar a outras paragens. Não por questões de mercado de transferências, mas sim pela chamada de muitas duas suas figuras às seleções nacionais. O técnico encarnado admite sentimentos distintos quanto a esta temática, pois se por um lado lamenta as ausências, por outro diz-se satisfeito por ver os seus futebolistas nos palcos internacionais."É evidente que se perguntar aos treinadores, o que eles mais queriam era aproveitar este período para trabalhar, trabalhar o que falta trabalhar. Com esta densidade competitiva o que mais queríamos era ter os jogadores. Mas é uma realidade que sabíamos que ia acontecer e estamos preparados para ela. Vamos ter jogadores para trabalhar, jogadores que jogam menos, também é importante para eles, terem ritmo competitivo. Vamos tentar introduzir isso nestes 15 dias, mas é óbvio que gostava de ficar com esses futebolistas. Contudo, ver jogadores convocados para as várias seleções, ver que temos futebolistas nas seleções jovens, é algo que me deixa muito satisfeito. É a nossa visão e o trabalho que temos feito aqui dentro do Benfica", explicou, em conferência de imprensa.E falando no tema seleções, Vitória foi questionado por Record em relação à chamada de Pizzi. "É um prémio muito bom. É um jogador que tem feito uma época fantástica, com um rendimento sempre muito elevado. É muito importante na equipa e é de todo de enaltecer esta merecida chamada. Enquanto meu jogador, tenho de ficar satisfeito por ele. Também temos outros jogadores convocáveis, que a qualquer momento podem ser chamados. Cada vez temos mais! Temos jogadores convocados para as suas seleções, um conjunto de futebolistas nas seleções jovens, que são o futuro do Benfica - que está garantido. Estamos satisfeito com o lote que temos", finalizou.

Autor: Fábio Lima