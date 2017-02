Numa conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga especialmente marcada pela discussão dos temas extra-jogo vividos nas últimas semanas, nomeadamente questões disciplinares, Rui Vitória abordou também a recente denúncia feita pelo Sporting.Um tema que, para o técnico do Benfica... pouco importa. "Não importa, sinceramente não me importa para nada. Não ligo. O Sporting é dono das suas atitudes, como outros. Fazemos o que queremos", frisou o técnico encarnado.

Autor: Fábio Lima