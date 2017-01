Continuar a ler

Vitória prevê um jogo difícil mas lembra que o objetivo é sempre o mesmo, ainda para mais com a ajuda das bancadas lotadas: "Vai ser um jogo que prevejo complicado, porque vamos defrontar uma equipa que está a evoluir, a fazer um bom campeonato, com uma estrutura boa e jogadores de qualidade. Ganhou o último jogo em casa. Espero um jogo complicado mas já disse várias vezes: é um jogo em casa, com o estádio lotado e queremos muito ganhar e somar mais três pontos. Não vai mudar em nada a nossa visão, independentemente de termos um adversário que vai dificultar e até por aquilo que o Miguel [Leal] acabou por dizer".



Mercado de inverno não tira o sono a Rui Vitória: «Presidente está a tomar conta disso»

Rui Vitória não está preocupado com o facto de o Boavista poder apresentar um 'autocarro' na Luz, como de resto o seu treinador afirmou . O técnico do Benfica acredita mesmo que as panteras vão querer mostrar as garras no encontro de sábado."O Miguel Leal quis dizer o que todos dizemos. Em alguns momentos, se tiver de jogar com um processo defensivo mais baixo, assim fará, mas estou em crer que o Boavista vai querer jogar e atacar. O que o Miguel disse dirá qualquer treinador. Mas estamos preparados para isso. Mas também estou à espera de um Boavista com orguho e caráter, que vem cá mostrar a sua qualidade", frisou em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões