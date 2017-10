Rui Vitória: «Svilar? Hoje foram mais importantes as defesas do De Gea»

O Benfica está em posição complicada na luta pelo apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, mas Rui Vitória garante que a equipa por si orientada tudo fará para conseguir a passagem, ainda que admita que as contas estão muito complicadas."Evidente que sim. Temos noção que temos capacidade para ganhar e se olharmos para esta competição olhámos para uma série de golos esquisitos, que a este nível custam caro. Agora há seis pontos, a situação não é fácil, mas havendo seis pontos temos a noção de que podemos ganhar. No final faremos o balanço. Há uma porta aberta para qualquer cenário, pois com 6 pontos podemos continuar na Champions, ir para a Liga Europa ou ficar de fora", admitiu, à SportTV.

Autor: Fábio Lima