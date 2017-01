Com o mercado de transferências aberto, e com uma temporada positiva na Luz, vários jogadores do Benfica são apontados a outras paragens, algo recorrente nos últimos tempos. Em teoria esses rumores poderiam mexer com a mente dos jogadores encarnados, mas Rui Vitória deixa a garantia de que em nada afeta o plantel por si orientado."É uma pergunta pertinente e quem vê de fora pensa que, com tanta saída, com tanto rumor... Mas eu respondo com a verdade. Tenho jogadores fantásticos, uma série de jogadores que têm sido regularmente alvo de notícias para sair do clube. Mas não há razão para pensar que mexe, porque até agora não mexeu com o que quer que seja. É uma garantia que temos. Os nossos jogadores sabem muito que para terem um futuro risonho têm de estar focados aqui. Não tem mexido em nada com o nosso funcionamento", assegurou.

Autor: Fábio Lima