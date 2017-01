Vitória frisou depois a importância do golo de Jonas: "Nada melhor do que um golo de penálti para um jogador com características importantes para nós. Era importante desbloquear esta questão do golo. Ele fez e agora vai fazer muitos mais".

Rui Vitória mostrou-se muito satisfeito pelos golos de Rafa e de Jonas já na reta final do Benfica-Tondela deste domingo. O treinador das águias começou por referir-se ao camisola 27 e à forma como os colegas celebraram com o jogador."Gostei muito dos festejos, mais do que do golo até. Os colegas sentiram que o Rafa - que já tinha tido oportunidades mas não tinha concretizado - já merecia", explicou o treinador à BTV.

Autor: Luís Miroto Simões