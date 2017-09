Rui Vitória desvalorizou as palavras de confiança de Luís Filipe Vieira acerca do atual momento do Benfica, no sentido de que o voto de confiança dado pelo presidente não é necessário devido à forte união e "relação clara" que existe entre todos no clube, do plantel à direção."Entre nós, entre todos no Benfica, é uma relação tão clara… Aqui ninguém precisa disso. Trabalhamos todos envolvidos num grande espírito de união, grande sentido de amizade, há muito caráter, muita entreajuda, muita personalidade e isso são daquelas coisas que não são quantificadas mas estão cá. Quem anda nisto sente. Neste clube felizmente há de facto essa grande dose de confiança entre todos, essa amizade, e isso é meio caminho andado", explicou o treinador