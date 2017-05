Além de Paulo Lopes, Kalaica, Pedro Pereira e Hermes fizeram o primeiro jogo esta temporada pelo Benfica, esta noite, contra o Boavista (2-2). Os três jovens estrearam-se mesmo com a camisola das águias, na equipa principal, e o balanço do técnico não poderia ser mais positivo."A estreia destes jogadores é sinal que o potencial está cá. Não estão prontos, ainda são muito jovens, mas têm potencial. Temos dois juniores que jogaram hoje (Kalaica e Pedro Pereira), mas há outros jogadores na formação e equipa B de grande qualidade que no futuro também virão à equipa principal. É o que prevejo. Mas mais do que jogar, mais novos ou menos novos, o importante é que o grupo todo se tornou campeão", reconheceu, à Sport TV, o técnico das águias, que vai preparar agora o jogo da final da Taça de Portugal.

Autor: Valter Marques