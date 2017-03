No sábado, pelas 20.30, o Benfica joga mais uma cartada decisiva na luta pela obtenção do tetracampeonato, com um duelo diante do P. Ferreira, fora de casa, que fará Rui Vitória recordar os seus primeiros tempos enquanto treinador. Um duelo especial para o técnico do Benfica, mas no qual garante que o pensamento será o mesmo de sempre: ganhar."Equipa vai apresentar-se, pensamos nós, da forma que queremos. Determinada, convicta. Sabe que vai ter um jogo difícil, duro de se jogar, mas tem confiança naquilo que pode conquistar. Tem uma enorme confiança naquilo que quer e pode conseguir, uma enorme confiança no seu valor. É óbvio que respeitamos muito o adversário, que nos vai criar dificuldades, mas vamos entrar em campo determinados para vencer. É um prazer voltar a Paços, jogar naquele estádio agrada-me, até porque vai estar muita gente do Benfica, que vai jogar connosco. É um prazer enorme voltar, mas tenho uma vontade muito grande de ganhar", disse, em conferência de imprensa.

Autor: Fábio Lima