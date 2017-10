Rui Vitória reafirmou que Svilar vai ser titular no jogo de domingo marcado para as 18 horas.

Svilar destroçado pediu desculpa aos adeptos e foi confortado até por Lukaku

As diversas mudanças na baliza do Benfica esta temporada foram abordadas este domingo na conferência de imprensa de Rui Vitória de antevisão do jogo com o Aves e foi nesse contexto que o nome de Ederson veio à baila com o técnico a ser questionado se imaginava sentir tantas dificuldades depois da saída do brasileiro."Não gosto de pensar em algo que já passou. O contexto é este. Quando cheguei fomos para o primeiro jogo com Mitroglou a chegar na véspera. Aí eram os avançados que não existiam. Temos quatro guarda-redes a trabalhar bem e quem vai jogar amanhã tem muito potencial. Não há que individualizar porque não o faço. A responsabilidade é minha", disse.

Autor: Pedro Ponte