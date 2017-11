Rui Vitória elogiou a "visão" de Luís Filipe Vieira. Associando-se às celebrações do 14.º aniversário da primeira eleição do dirigente para a presidência do Benfica, o treinador disse ter percebido que "as coisas são feitas com muito sentido".

"É uma pessoa que a todo o momento está a perspetivar o que poderá ser o futuro do Benfica e isso dá-nos uma capacidade de trabalharmos com tranquilidade, com segurança. Nada é feito em cima do acontecimento, é tudo pensado com antecedência", sublinhou Vitória, em declarações à BTV.

