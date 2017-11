Rui Vitória voltou este sábado a desvalorizar a fase menos positiva do Benfica, que continua sem pontuar na Champions."A vida das equipas é assim. É preciso analisar muitas vezes os processos das equipas. No jogo em Manchester assistimos a um processo muito positivo de uma equipa que por isto ou por aquilo não marcou. Os resultados são importantes mas também uma série de variáveis", disse o treinador do Benfica na antevisão do jogo com o V. Guimarães.