Continuar a ler

"Não creio que tenha havido desconcentração. A primeira parte foi bem conseguida e não me parece que haja isso. Mas no futebol acontece. O segundo golo acaba por ser penalizador para nós. Há dias assim", acrescentou Rui Vitória, que não quis prolongar-se sobre eventuais queixas da arbitragem, apesar de ter manifestado no final a sua insatisfação diante do árbitro: "Eles sabem o que eu lhes disse, mas não vou tornar isso público."De qualquer forma, o técnico benfiquista mostrou-se confiante que esta derrota não vai afetar a equipa no que resta da temporada. "É evidente que queríamos ganhar mas não creio que agora vamos ficar afetados. Segunda-feira temos de continuar a pensar no campeonato. O resultado não foi o que queríamos, assumimos isso, mas não pode mexer com o que quer que seja. A época tem sido muito positiva e há-de continuar a sê-la", concluiu.