Pela frente, e depois desta fase menos bem conseguida, o Benfica vai ter uma paragem por causa dos jogos das seleções, algo que Rui Vitória admite que poderá ajudar unir o grupo. "Temos agora 15 dias de intervalo. Já estavam previstos e vamos aproveitar para trabalhar, retificar e aumentar os índices de alguns jogadores. Vamos aproveitar para nos fecharmos, para reunirmos, para tratarmos as nossas questões, pois só assim se consegue melhor e ir à procura de uma nova vitória", garantiu.Ante o Marítimo, o clube da Luz somou mais um resultado menos positivo fora de casa, mas Rui Vitória aproveita para relativizar. "São fases. Houve uma altura em que não fazíamos golos e depois disso batemos o recorde de vitórias fora... São fases de confiança, de rendimento de jogadores, que acaba por estar nivelado. Dou o valor que dou. Queremos é ir à procura da próxima vitória, no campeonato, num campo difícil, nas Aves".Nos Barreiros, o Benfica tinha a chance de aproveitar os pontos perdidos por FC Porto e Sporting, mas acabou por não o conseguir. "É evidente que agora não se pode fazer nada. Queríamos os 3 pontos, mais do que a aproximação aos rivais. Na quarta-feira não foi a nossa imagem. Esta equipa queria mostrar aqui o que vale. Foi um jogo difícil. Queríamo-nos aproximar, não conseguimos, mas desistir não faz parte do nosso vocabulário", assegurou.A finalizar, e quando questionado sobre a utilização de uma equipa praticamente igual à que atuou em Basileia seria uma prova de confiança, Vitória foi claro. "Foi uma prova de confiança, pois se há oito dias tínhamos feito grande exibição com o P. Ferreira, na quarta não o conseguimos. Procurámos a vitória, mas faltou-nos a lucidez e a clarividência. É ali que se mostra a determinação de uma equipa", finalizou.