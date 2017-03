Continuar a ler

"Quando falo em abordagem, falo no sentido de já haver uma história, um resultado. Antes estava 0-0, agora há um resultado pelo meio. Um golo nosso aqui terá impacto, por ser marcado fora. Sabemos que o Dortmund, por jogar em casa, vai à procura do que quer, que é ganhar. Estamos preparados para isso. São abordagens diferentes e é fundamental termos os níveis de concentração muito altos. Jogar com critério na saída para o ataque, com qualidade, e, acontencendo, vamos criar oportunidades e tentar marcar. Será um jogo contra uma equipa forte, mas saão estes jogos que também queremos jogar. Caso contrário não tínhamos prazer de estar cá e... temos! Todas as equipas querem jogar estes jogos. Estamos contentes, mas queremos mais", assegurou.



Sempre com vontade de ganhar



O Benfica pode entrar em campo na quarta-feira a jogar para o empate, mas Rui Vitória garante que a equipa por si orientada entra sempre para vencer. Contudo, tendo pela frente o Borussia Dortmund, o técnico encarnado admite que será forçado a "cautelas defensivas".



"Qualquer que seja o adversário, seja de uma divisão inferior ou de uma dimensão superior, temos sempre a perspetiva de ganhar. Agora, a forma de ganhar pode ser outra. Do outro lado vamos ter uma equipa que nos vai obrigar a ter cautelas defensivas e sermos concentrados em tudo. Contudo, isso não invalida que possamos ter oportunidades, que possamos querer ganhar. Vamos entrar em campo com o propósito de marcar. Acima de tudo temos de ter critério na saída, na forma como nos metemos no jogo. E, mais do que querer dividir jogo, vamos jogando da forma que o jogo for ditando. Haverá momentos em que vamos defender mais baixo, outros momentos que vamos defender mais próximos do meio-campo, como é normal fazermos. Haverá também momentos em que teremos bola para atacar e tentar o nosso golo", garantiu.



Habituados a estes ambientes



O Borussia Dortmund tem fama de ter dos mais entusiastas adeptos do Mundo, fãs que prometem criar um grande ambiente na quarta-feira. Rui Vitória não se assusta e admite que na Luz... é igual. "É evidente que gostamos de jogar nestes ambientes, até porque falar em ambientes é falar na Luz. É bom para nós, pois estamos habituados a jogar neste tipo de estádios. Já estamos a este nível há já alguns anos. Tenho jogadores que viveram jogos destes em clubes e seleções. É importante estar à vontade nestes jogos. É evidente que a equipa que joga em casa gosta de entrar bem, impor-se em campo, sabemos disso. Mas nada melhor do que haver uma resposta da nossa parte. 'Alto, que estamos cá'. Mas, às vezes, essas ideias e convicções mudam quando o árbitro apita. Lembro-me há uns anos de um guarda-redes ter sido expulso aos três minutos... Começa o jogo e há uma história nova".

Estar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões representa estar entre as 16 melhores equipas da Europa, mas Rui Vitória garante que o Benfica não quer ficar por aqui. O objetivo passa naturalmente pelo apuramento para os quartos-de-final e, para o conseguir, na quarta-feira há um duelo com o Borussia Dortmund, partida que o técnico encarnado espera que seja diferente da primeira entre ambas as equipsa, que as águias venceram por 1-0."Passou o jogo, em que nos defrontámos, e agora há um conhecimento mais aprofundado, mais preciso, porque já jogamos contra eles. Calculo que amanhã haja diferenças na abordagem. A história não é a mesma, até porque não há dois jogos que se repetem. Quando o árbitro apito, a história vai-se construíndo. Estamos preparados para o jogo, para as diversas fases do mesmo, as nuances que pode ter. Sempre respeitando a equipa difícial que teremos pela frente, mas prontos para entrar e vencer esta eliminatória", começou por garantir, em conferência de imprensa.

Autor: Fábio Lima