Rui Vitória desvalorizou esta quarta-feira o terceiro jogo seguido sem vencer o Benfica, que empatou com o Sp. Braga para a Taça CTT por 1-1, na Luz, mas acredita que as águias vão dar a voltar por cima já no próximo encontro, em casa com o Paços de Ferreira."A minha equipa é de caráter, de jogadores que sabem o que têm de fazer. Estamos imbuídos de um espírito de orgulho e de revolta, envolvidos no que queremos. Esperamos ansiosamente pelo próximo jogo. Esta equipa tem valor e qualidade. Queremos que o jogo de sábado venha rápido porque sabemos o caminho que queremos percorrer. É árduo, mas com este espírito, não vai enganar", confessou em declarações à RTP.O técnico das águias recusa falar de justiça quanto ao resultado. "A justiça vale o que vale. Não vale a pena dizer que tivemos mais oportunidades e mais bola. Jogo bem disputado, que em nada mudou o que é a nossa estratégia, a possibilidade de dar hopóteses a outros jogadores, independemente do último resultado. Os jogadores bateram-se. Aqui e ali o discernimento não é o melhor. Não ganhámos mas sabemos que é uma competição até ao final. Estamos cá para ela."

Autor: José Morgado