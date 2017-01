O Benfica defronta no sábado o V. Guimarães em jogo da 16.ª jornada da Liga NOS (18H15), um encontro que Rui Vitória prevê que não seja fácil."Vai ser um jogo difícil, mas dentro da linha do que temos tido sempre. Quando o Benfica joga, há um acréscimo grande de motivação. Vai ser um jogo complicado, com uma belíssima equipa, com jogadores de qualidade, muito bem organizada pelo Pedro [Martins]. Sabemos de antemão que vai ser difícil, mas não muda em nada a nossa abordagem ao jogo. É um enorme prazer regressar àquela casa, àquele estadio onde gosto muito de jogar. Estão reunidos bons condimentos para o jogo. Vamos com o objetivo muito claro de vencer o jogo", afirmou o treinador dos encarnados esta sexta-feira em conferência de imprensa.E prosseguiu: "O Vitória é recheado de belíssimos jogadores à frente e de uma forma geral. A motivação é enorme e a nossa também. Há um respeito pelo adversário e uma vontade muito grande de ganhar".

Autor: Sofia Lobato