Rui Vitória afirmou que o Benfica fez uma segunda parte "de grande nível", contra um adversário que obrigou os encarnados a puxarem dos galões."Fizemos uma segunda parte de grande nível, acabámos por fazer golos que justificávamos. Depois dizer que este é um jogo esclarecedor do nosso campeonato. O último classificado a vir a nossa casa com uma organização muito boa, a dificultar-nos a tarefa, a obrigar-nos a usar todos os argumentos que tínhamos", frisou o técnico à BTV, após o Benfica-Tondela Vitória admitiu que os beirões complicaram a tarefa das águias na primeira metade da partida, mas lembrou que um jogo tem 90 minutos: "Na primeira parte tivemos dificuldades em entrar no último terço, muito mérito do Tondela. Ao intervalo falámos e os jogadores foram fantásticos. Acelerámos o jogo, desbloqueámos o marcado e fizemos quatro golos. Uma vitória justa contra uma boa equipa. A forma como tínhamos pensado [o jogo inicialmente] ficou bloqueada, porque o Tondela acabou por baixar a linha defensiva, quase com seis homens. Estávamos a ter poucas roturas e a faltava jogo de corredores. Com a entrada de Salvio oscilámos mais o jogo e surgiram as oportunidades. Tornámos as coisas mais fáceis. Os jogos ganham-se em 90 minutos. Na primeira parte desgastámos o Tondela e acabámos por tirar méritos na segunda parte".

Autor: Luís Miroto Simões