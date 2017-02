Rui Vitória escusou-se a comentar as acusações do FC Porto ao Benfica , que falou em "coação grave e reiterada que é diariamente exercida direta e indiretamente" pelos encarnados, vincando que será ele a decidir os timings para falar sobre assuntos relacionados nomeadamente com arbitragens."As questões da arbitragem eu é que decido quando vou abordá-las. Devemos falar menos de arbitragem mas em todas as conferências lá vem o tema. Daqui a pouco já fazemos a antevisão sobre um comunicado ou uma reunião. Eu faço o meu tabalho, falo quando tiver de falar, mas não vou estar constantemente a falar sobre isso", atirou o treinador das águias, na conferência de antevisão à 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, no terreno do Estoril, agendada para terça-feira (20h15).