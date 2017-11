Continuar a ler

"Temos de perceber os momentos e perceber que a vida não é só feita de aspetos agradáveis. Às vezes, a capacidade de um jogador é mesmo essa capacidade de superação em momentos mais desagradáveis, principalmente estes em que o jogador não joga. Não é fácil para ninguém estar de fora. Mas quando o jogador mostra capacidade para ultrapassar estes pequenos momentos e estes contratempos, normalmente quando regressam, fazem-no muito melhor e voltam preparados", concluiu. Por esse motivo, Rui Vitória considera que Gabigol, que fez o seu primeiro golo esta época no triunfo frente ao Olhanense em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, deve ser capaz de "ultrapassar estes contratempos" para estar preparado quando for chamado à equipa.

Emprestado pelo Inter perto do fecho do mercado, Gabriel Barbosa tarda em impor-se ao serviço do Benfica. O brasileiro somou apenas 148 minutos, repartidos em quatro partidas, mas Rui Vitória explicou que o comportamento do avançado tem sido exemplar e que a falta de oportunidades deve-se apenas à qualidade da concorrência."O Gabriel tem vindo a trabalhar bem, tal como os restantes companheiros. Está inserido num grupo de cerca de 30 jogadores e nas posições em que ele pode jogar, estão jogadores de grande qualidade. Se perguntarmos à maioria das pessoas para fazerem um onze, vão deixar jogadores de qualidade de fora. Se pedirmos para elaborarem uma ficha de jogo, com 18 atletas, vai acontecer o mesmo. Passa um pouco por isso. É um jogador com um relacionamento, postura no treino e processo de integração que me têm agradado. Às vezes, é uma questão de oportunidade, de um ou outro pormenor que possa ser vantajoso para ele e o possamos utilizar. Do ponto de vista comportamental e da postura, nada a dizer. Antes pelo contrário", assegurou o técnico ao Esporte Interativo.