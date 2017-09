O momento de união da equipa do Benfica depois do empate

No final do Benfica-Sp. Braga, e já depois de os ânimos estarem mais calmos, os jogadores encarnados reuniram-se, juntamente com a equipa técnica, no centro do relvado, num gesto de união numa fase delicada. Depois de alguns assobios logo a seguir ao derradeiro apito de Bruno Esteves, o plantel recebeu aqui aplausos, numa espécie de toque a reunir tendo em vista já o próximo encontro, com o P. Ferreira, no sábado.Rui Vitória comentou o episódio, em declarações à BTV, explicando a sua génese: "Sentimos, acima de tudo, uma energia muito grande entre nós. Isso foi genuíno, na parte final do jogo, perante um resultado que queríamos que fosse diferente. Mas foi uma manifestação de reforço positivo para toda a gente."