"Esta equipa tem grande poder ofensivo e expõe-se muito do ponto de vista defensivo. Nós tivemos alguma dificuldade no primeiro passe e dificuldade nas saídas rápidas para o ataque. Fazendo essa melhoria, causamos perigo ao Dortmund", esclareceu o técnico encarnado, prosseguindo: "Nisso, temos consciência que não tivemos bem, mesmo ganhando o jogo, não estivemos bem e temos capacidade para, em cinco ou seis ataques, causarmos perigo à equipa do Dortmund."



O treinador do Benfica reconheceu no final da partida desta terça-feira, frente ao Borussia Dortmund, relativo à primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, que existem aspetos que não funcionaram no Estádio da Luz e que poderão ser melhorados no encontro da segunda mão, na Alemanha."Há aspetos que estão identificados e que nós temos capacidade de melhorar. Fazendo isso, também podemos melhorar a nossa prestação e criar perigo em Dortmund", defendeu Rui Vitória, antes de explicar quais são esses aspetos.

Autor: João Lopes