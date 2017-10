Causou surpresa a decisão de Rui Vitória em deixar Pizzi, um habitual titular, no banco de suplentes do Benfica para o duelo com o Aves , e o técnico encarnado, logo após o encontro, não se escusou a explicar a razão que o levou a tomar tal decisão."Entendemos que hoje era fundamental um reforço do poderio físico na zona central e entendemos que o Pizzi tinha que ficar de fora. O Aves tinha três homens combativos no centro, o Washington, o Gonçalo e o Vítor Gomes, e nós com os os nosso dois tínhamos de ter capacidade de comabte, para minimizar essa vantagem numérica. Os dois médios centros tiveram um desempenho fantástico. Quanto ao Pizzi, entendemos que seria para uma segunda abordagem. Combatendo a zona central, tínhamos de explorar o corredor, com velocidade, isto tendo em conta as características dos laterais. O Pizzi não encaixava no que seria o nosso jogo, mas isso foi hoje. Na sexta logo veremos", disse, à SportTV +, já de olho no duelo com o Feirense.De resto, quando questionado sobre a utilização de jogadores mais jovens esta tarde, Rui Vitória desvalorizou a questão das idades. "Hoje foi assim a equipa e na sexta-feira veremos. Sejam jovens ou menos jovens, são de qualidade. Não vale a pena, nem vamos estar a focalizar a nossa atenção nos jogadores mais novos. Demonstraram qualidade, jogaram a um nível elevado, têm rendimento, tenham menos ou mais idade", frisou.

Autor: Fábio Lima