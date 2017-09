Rui Vitória voltou a abordar a saída de Bruno Varela do onze do Benfica em detrimento de Júlio César, no encontro de sábado com o P. Ferreira (2-0). O técnico encarnado falou numa "decisão dura" mas vincou que confia em todos os elementos do plantel."São decisões que temos de tomar. Temos a máxima confiança em todos eles mas há um momento em que temos que decidir aquilo que é melhor. São decisões duras e difíceis mas que têm de ser tomadas", explicou Rui Vitória à BTV, já depois de ter passado pela 'flash interview' e pela conferência de imprensa.Recorde-se que o internacional sub-21 português havia sido titular em todos os encontros desta época do Benfica até ao Bessa, onde cometeu um erro que redundou no segundo golo e consequente triunfo do Boavista. Júlio César assumiu a baliza na Taça CTT e manteve-a na partida de ontem.