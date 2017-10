Continuar a ler

"Em relação à estratégia, faria tudo novamente. Optámos pelo reforço no centro, acabámos por bloquear o jogo do Manchester United e criámos as nossas oportunidades. A diferença foi eles terem marcado e nós não. Mas são uma excelente equipa, parabéns ao Manchester United e quanto a nós, vamos na nossa vida e na nossa luta", disse.Frente aos ingleses, Vitória abordou a aposta em jovens jogadores e admitiu estar feliz pela forma como todos atuaram. "É gratificante quando temos jovens a jogar neste nível, num palco como este, e ver o desempenho deles. Hoje tivemos aqui uma série de jovens, com um futuro enorme, que tiveram desempenhos fantásticos", elogiou.