Rui Vitória admitiu que Fejsa é um jogador importante na equipa do Benfica. O sérvio está de regresso aos convocados e o técnico mostrou-se feliz por isso."É evidente que não nos custa nada dizer que há jogadores que têm mais importância do que outros em determinados momentos. O Fejsa é importante. Foi 10 vezes campeão em 10 anos campeão. Não é por sorte ou por estar nas melhores equipas. Não estando, vamos à procura de outras soluções e temos jogadores válidos. Amanhã está novamente na convocatória, é mais um que nos vai ajudando, está liberto de lesões e pronto para a competição, e ficamos satisfeitos com isso. É um jogador que, de facto, tem importância para nós", referiu o treinador em conferência de imprensa.Vitória foi depois questionado sobre qual vai ser a sua escolha para defender a baliza no encontro com o P. Ferreira, mas a resposta do técnico foi a seguinte: "Não vou dizer nada me relação à equipa de amanhã. As minhas decisões sobre os jogadores são tomadas com alguma antecedência e a decisão de quem vai jogar está praticamente tomada, exceção de uma situação que tem de ser afinada. As decisões são sempre em prol do Benfica e sempre em consciência. Não concretamente nesse caso, mas em todos os jogadores. Nunca escolho um jogador pela cor da pela, pelo cabelo… mas sim pelo que ele vale quanto jogador, enquanto pessoa, no dia-a-dia".

Autor: Luís Miroto Simões