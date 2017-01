Uma vez mais, Rui Vitória optou por não abrir o jogo quanto ao onze do Benfica para a receção ao Leixões, agendada para quarta-feira e referente aos quartos-de-final da Taça de Portugal. No entanto, o treinador lembrou que, por força da profundidade e qualidade do plantel, qualquer elemento daria uma boa resposta."Irão jogar os melhores para aquilo que é o jogo e o contexto. Os melhores tem a ver com o nosso passado recente e o adversário. Com aquilo que temos hoje em nosso poder, no que respeita a jogadores, tenho a certeza que amanhã ficarão de fora jogadores que têm tido excelentes desempenhos, qualidade nas suas exibições e rendimento, mas só podemos escolher onze. Irão ficar alguns de fora que também poderiam estar facilmente no 11", referiu o treinador das águias à BTV.

Autor: Valter Marques