Continuar a ler

Resende, que trocou o ABC pelo Benfica, fez notar que, apesar da "proximidade de instalações", há "dificuldades em agendar programas, pois cada um tem os seus calendários". Daí que, para quem acabou de chegar, foi importante ouvir de quem está no clube há mais tempo para se perceber como se lida com "os adeptos e a dimensão do Benfica", referiu José Ricardo, ex-Oliveirense.



Do encontro saiu a certeza de que se tratou de "uma troca de experiencias maravilhosa", como salientou José Jardim. "Todos nós temos traços gerais comuns. É nas diferenças que aproveitamos o que é utilizado por outros e isso dá-nos mais conhecimento e outro tipo de ferramentas e de ideias", frisou, por sua vez, Joel Rocha. Resende, que trocou o ABC pelo Benfica, fez notar que, apesar da "proximidade de instalações", há "dificuldades em agendar programas, pois cada um tem os seus calendários". Daí que, para quem acabou de chegar, foi importante ouvir de quem está no clube há mais tempo para se perceber como se lida com "os adeptos e a dimensão do Benfica", referiu José Ricardo, ex-Oliveirense.Do encontro saiu a certeza de que se tratou de "uma troca de experiencias maravilhosa", como salientou José Jardim. "Todos nós temos traços gerais comuns. É nas diferenças que aproveitamos o que é utilizado por outros e isso dá-nos mais conhecimento e outro tipo de ferramentas e de ideias", frisou, por sua vez, Joel Rocha.

Rui Vitória e os treinadores das principais modalidades do Benfica juntaram-se num almoço de convívio realizado no Estádio da Luz. A presença do responsável pela equipa de futebol foi sublinhada, pois o seu local de trabalho (Caixa Futebol Campus), no Seixal, é "mais distante", como lembrou José Jardim. Assim, o contacto é difícil."É, sem dúvida, mais especial termos Rui Vitória connosco, uma vez que muitas vezes está mais inacessível, por uma questão geográfica", explicou Ana Oliveira, do projeto olímpico, à BTV. "O contacto entre os treinadores das modalidades é quase diário, temos inclusivamente reuniões de trabalho, mas com o ‘staff’ e o treinador principal de futebol foi o primeiro. Foi muito interessante", assegurou, por sua vez, José Ricardo, técnico da equipa de basquetebol, que, a par de Carlos Resende (andebol), foi um dos estreantes de uma reunião que se tem realizado anualmente. Participaram, ainda, Pedro Nunes (hóquei em patins) e Joel Rocha (futsal). Outra curiosidade: a presença de Tiago Pinto, que trocou a direção geral das modalidades pela do futebol. Foi, pois, uma espécie de regresso às origens.

Autor: Nuno Martins