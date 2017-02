Foi por palavras dirigidas ao árbitro adicional número 1, Hugo Miguel, que Rui Vitória foi expulso na meia-final da Taça CTT, o que motivou depois um castigo de 15 dias de suspensão ao treinador do Benfica.

O acórdão do Conselho de Disciplina, revelado na terça-feira, dá como provado que o técnico disse "Parabéns, já conseguiste o que querias! Isto é uma vergonha!". No entanto, estas palavras não foram dirigidas ao árbitro principal, Tiago Martins, mas a Hugo Miguel, que se encontrava junto à baliza onde o Moreirense marcou os três golos na segunda parte.

A relação problemática de Rui Vitória com Hugo Miguel não é nova. Em abril de 2015, ainda como treinador do V. Guimarãres, foi expulso pelo juiz lisboeta também num jogo com o Moreirense. Na altura, o adjunto Arnaldo Teixeira garantiu que Vitória "não fez nada para ser expulso".

As palavras atribuídas a Rui Vitória não foram contestadas pela defesa do Benfica. O que as águias contestam é o enquadramento legal. O Conselho de Disciplina considerou que se tratavam de lesão de honra e reputação e, por isso, aplicou uma suspensão de 15 dias. Para os encarnados, que entretanto anunciaram recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto, tratou-se de meros protestos, que levaria apenas ao pagamento de multa.