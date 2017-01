Continuar a ler

Diante do Leixões, os encarnados sofreram dois golos, algo que Rui Vitória não queria que sucedesse, mas aproveita mesmo assim para atribuir mérito aos homens de Matosinhos. "Evidente que nunca queremos que aconteça, mas percebe-se de certa forma... Com o avolumar do resultado, menos equilíbrio, alguma falta de rigor... Há um lance em cima do intervalo. Fico contente pelos seis golos que marcámos e por mais alguns que podíamos ter marcado. Mérito também do Leixões, que jogou um futebol positivo, acreditou que podia marcar e marcou em jogadas bem construídas", elogiou.



Já com todos os troféus nacionais no seu palmarés, a Rui Vitória falta apenas conquistar a Taça de Portugal pelos encarnados - já a tem, mas pelo V. Guimarães. Um objetivo que o técnico tem, mas não olhando para o plantel individual. "Já tenho os quatro troféus, mas pouco importa. Agora segue-se o Estoril, queremos passar esse primeiro jogo e depois pensamos na final. Importa é o Benfica ganhar, não interessa o eu. Primeiro vem o Estoril, as 'meias'. Vamos passo a passo, jogo a jogo. Se isso acontecer, os favoritos vêem-se dentro do campo", frisou.

Satisfeito pelo apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal e também com a atuação dos seus pupilos diante do Leixões, num encontro no qual o clube encarnado venceu por 6-2 , Rui Vitória elogiou a atitude que a equipa do Benfica apresentou esta noite, enaltecendo a seriedade apresentada no relvado da Luz."Vínhamos com o objetivo de passar aos 'quartos', de ganhar e fizemo-lo com justiça. Isto num jogo em que o Leixões também dificultou a tarefa, conseguindo atrasar o nosso primeiro golo. Depois disso, as coisas tornaram-se mais fáceis e fomos acrescentando golos. Foi uma vitória justa e clara, que era o que queríamos fazer", começou por analisar, à SportTV.

