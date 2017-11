"É um jovem que tem trabalhado muito bem. Quisemos jogar com três homens na zona central e precisávamos de alguém que surgisse mais perto do ponta-de-lança e o Krovinovic faz isso muito bem. É um jovem que fez um jogo a sério, com um grande desempenho, mas no cômputo geral a equipa fez um grande jogo.""Este jogo pedia isso. O equipa do Vitória procura colocar rapidamente a bola nas costas da defesa, nos corredores laterais para fazer cruzamentos e tínhamos que nos posicionar bem no meio campo. Temos de saber jogar de várias formas, mas o fundamental foi a forma como os jogadores a aplicaram a estratégia definida. Ganhar aqui não é fácil e fomos superiores.""Nós não fazemos contas dessa natureza. Temos de ganhar e mais nada. Isso já estava plenaoadoas, e nós queríamos ganhar aqui. Era fundamental. Trabalhar em cima de vitórias é fundamental."