Rui Vitória não escondeu a satisfação por ver a festa benfiquista instalada nos Paços do Concelho, onde o plantel encarnado foi esta segunda-feira recebido. Logo à chegada, as palavras do treinador foram claras."Esta é a grandeza do Benfica. É uma dimensão imensa. Fico muito satisfeito por ver o rosto dos benfiquistas desta maneira", referiu o técnico à BTV.Já na varanda da Câmara Municipal de Lisboa, Vitória reiterou o que tinha dito anteriormente: "São momentos que marcam a vida de qualquer jogador ou treinador. É um momento inesquecível. O Benfica é isto, mostra a todos os momentos a sua dimensão. A forma como os nossos adeptos vivem o clube é algo ímpar a nível nacional, europeu e mundial. Os jogadores foram fantásticos, com aquela raça e ambição que é caraterística do Benfica".

Autor: Luís Miroto Simões