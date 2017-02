28 de fevereiro seria sempre dia de festa para o Benfica , pela celebração do 113.º aniversário do clube, mas Rui Vitória e os seus jogadores decidiram colocar a cereja no topo do bolo, ao alcançar a vitória em casa do Estoril . Um triunfo especial por isso mesmo, mas também porque, na ótica do técnico encarnado, a equipa por si orientada tudo fez para levar para a Luz a vitória e a vantagem nestas meias-finais da Taça de Portugal "Queríamos ganhar aqui por várias razões, a começar desde logo pelo aniversário do clube. Queríamos ficar com uma boa marca, com uma vitória. Em campo houve um jogo de sentido único. Desde o início quisemos ganhar. Queríamos jogar bem, contra um adversário bom, que tem estado a subir de rendimento. Jogámos para ganhar e fizemo-lo com toda a justiça. Imposemos o ritmo, aqui e ali cometemos erros, que o Estoril acabou por aproveitar. A vitória foi bem conseguida, com futebol de qualidade", começou por dizer, à SportTV, numa primeira declaração na qual rejeitou abordar a polémica do golo da vitória . "Não vi nada. Saí do relvado e vim para aqui, por isso não me posso pronunciar sobre isso".Com esta vitória na Amoreira, o Benfica dá um passo importante rumo à final, mas para Rui Vitória ainda falta muito para conseguir o carimbo para o Jamor. "Eliminatória resolvida? Não, não... No futebol não há cá disso. Eu, mais do que ninguém, sei que cada jogo tem a sua história. É um bom passo, porque queríamos ganhar, mas daqui até lá ainda muito se vai passar, muita coisa vai acontecer. Estamos na frente e, no segundo jogo, vamos entrar com o objetivo de ganhar. Há uma nova história, um novo jogo e posso garantir que, nessa partida, vamos querer ganhar. Respeitando o adversário, mas querendo ganhar", garantiu.

Autor: Fábio Lima