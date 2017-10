Continuar a ler

Na época passada, o Benfica quase foi surpreendido pelo 1.º Dezembro nesta mesma competição. Rui Vitória considera um cenário normal na prova e rejeita que os encarnados tenham desvalorizado o adversário, da mesma forma que respeitarão o conjunto de Olhão, que milita no terceiro escalão.



"Aconteceu connosco e com muitas outras equipas. É esse o fascínio da Taça de Portugal, saber que, muitas vezes, as diferenças podem ser esbatidas. Isso acontece com frequência e vai acontecer sempre. Temos de estar preparados para isso e quem anda nisto há muitos anos sabe como estas coisas funcionam. Nestes momentos, muitas vezes, ouve-se a palavra ‘respeito’. Diz-se que temos de ter respeito pelo adversário. Eu nunca coloco essa premissa porque, para nós, ela está presente em qualquer competição. Não vale a pena estarmos a falar de respeito porque isso está na nossa essência e na nossa forma de olhar para a competição, para o adversário e para o jogo. É um jogo contra um adversário que vai querer brilhar e dificultar-nos a tarefa, e nós temos de estar com muita determinação e convicção, colocar a nossa qualidade em campo e marcar a diferença." Na época passada, o Benfica quase foi surpreendido pelo 1.º Dezembro nesta mesma competição. Rui Vitória considera um cenário normal na prova e rejeita que os encarnados tenham desvalorizado o adversário, da mesma forma que respeitarão o conjunto de Olhão, que milita no terceiro escalão."Aconteceu connosco e com muitas outras equipas. É esse o fascínio da Taça de Portugal, saber que, muitas vezes, as diferenças podem ser esbatidas. Isso acontece com frequência e vai acontecer sempre. Temos de estar preparados para isso e quem anda nisto há muitos anos sabe como estas coisas funcionam. Nestes momentos, muitas vezes, ouve-se a palavra ‘respeito’. Diz-se que temos de ter respeito pelo adversário. Eu nunca coloco essa premissa porque, para nós, ela está presente em qualquer competição. Não vale a pena estarmos a falar de respeito porque isso está na nossa essência e na nossa forma de olhar para a competição, para o adversário e para o jogo. É um jogo contra um adversário que vai querer brilhar e dificultar-nos a tarefa, e nós temos de estar com muita determinação e convicção, colocar a nossa qualidade em campo e marcar a diferença."

O Benfica defronta no sábado o Olhanense, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, e quatro dias depois recebe o Manchester United numa partida também importantíssima na Liga dos Campeões. Mas Rui Vitória garante que a equipa encarnada pensará num adversário de cada vez e não terá o foco já no encontro com os red devils de José Mourinho"Mata-mata? Explica claramente a nossa visão. O foco é o jogo de amanhã. Quando se fala do próximo jogo, temos de enquadrá-lo no contexto competitivo em que estamos inseridos, ou seja, nas semanas de trabalho que tivemos, adversário que vamos ter pela frente e como está cada jogador. Perante isso, temos de equacionar qual a melhor opção para o jogo. Quem entrar em campo estará a pensar exclusivamente no Olhanense. Não há outra hipótese. Quando viermos de viagem para Lisboa começamos a pensar no jogo de quarta-feira. Ganhar dois jogos num só jogo nunca vi. Um jogo ajudar a ganhar o jogo, isso sim. Mas, primeiro, temos de ganhar este", disse o treinador das águias à BTV, na antevisão à partida com os algarvios.

Autor: Pedro Ponte