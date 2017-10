A preparação do Benfica para o jogo de sábado com o Olhanense, no Estádio Algarve, foi feita sem algumas das figuras da equipa, ao serviço das respetivas seleções. Rui Vitória admitiu esse problema mas ressalvou que, por outro lado, pôde avaliar jovens da formação encarnada."Temos de dividir os cenários. Ter jogadores fora é sinal que estão nas seleções. Isso possibilitou trabalhar com os jogadores que estiveram connosco durante estes 15 dias para melhorar alguns índices. Possibilitou a vinda de jogadores da formação, das equipas B e de juniores, que puderam presenciar o nosso trabalho durante este tempo. Ganhou-se umas coisas, mas não há cenários perfeitos. Era melhor estarmos todos a trabalhar em conjunto mas, não havendo essa possibilidade, foi um cenário agradável. Temos de gerir uma série de coisas e é quase um trabalho que temos de fazer olhando para o individual. Trabalhei o que queria", disse à BTV o técnico das águias, na antevisão à partida da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.Sobre o adversário de amanhã, deixou elogios: "Espero um jogo típico de Taça de Portugal. É uma prova da qual gostamos muito e na qual a maioria dos clubes em Portugal gosta de participar. Vamos começar este trajeto numa competição de que somos detentores e sabemos que é um jogo contra um adversário diferente do ponto de vista do nível da competição. Mas é uma equipa com qualidade que tem feito um bom início de temporada no Campeonato de Portugal, que está organizada e que, naturalmente, vai querer aproveitar esta oportunidade para se mostrar. Na realidade, é uma projeção, um palco e um adversário diferentes. Temos de ser uma equipa forte porque sabemos que estas equipas têm qualidade para nos causar problemas. É foco total para recomeçar esta nova etapa com uma vitória. É o que queremos e é o que vamos fazer."

Autor: Pedro Ponte