"Está perfeitamente preparado. A nossa forma de trabalhar com todos os jogadores - é evidente que não é rigoroso - é que a qualquer momento têm de dizer presente. São chamados à competição e têm de dar conta do recado. Na maior parte dos casos têm dado conta do recado. Não me preocupo com quem não está. Preocupo-me sim com quem está. Temos dois guarda-redes, a partir daqui vamos para o jogo. Nem me desgasto a pensar em mais nada. Estou perfeitamente à vontade. Amanhã a equipa de tem ser forte, coesa e com os jogadores a ajudarem-se mutuamente. Qualquer questão de confiança, isso é tudo minimizado com a ajuda dos colegas. O que não é o caso, atenção!""Tem trabalhado na equipa B. Sei que para o vosso país é importante falar do Ivan. Mas tanto com o Ivan, como na maioria das posições, o Benfica está muito bem fornecido de jogadores para o futuro. O Ivan é um jogador que está a evoluir, que tem trabalhado muito bem. Não está inscrito para jogar aqui, mas é um jogador que tem futuro na equipa do Benfica"