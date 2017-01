Rui Vitória esclareceu esta sexta-feira a forma como gere o plantel do Benfica, após dois jogos em Guimarães em poucos dias nos quais rodou a equipa. Para o técnico, o mais importante é que o grupo esteja a render."Gerir é ao mesmo tempo dizer-lhes que tiveram desempenhos muito bons. Alguns não vão ter a oportunidade de jogar amanhã, só podemos de facto ter onze em campo. Por isso gerir é dizer, como tenho dito tanta vez, que os jogadores são todos válidos. Temos competições em quantidade elevada e os jogadores têm de estar preparados para representar Benfica. Quando forem chamados têm de estar prontos para dar resposta. O que se passou nos últimos jogos é reflexo de todo o trabalho. Fico satisfeito por todo o envolvimento que nos rodeia. Os meus jogadores têm sido fantásticos nisso", explicou em conferência de imprensa.Questionado sobre se tem melhor plantel do que na época transata, o técnico preferiu salientar o ambiente que se vive no balneário encarnado: "Às vezes olhar para estas questões dessa forma simplista é redutor. Quer o ano passado, quer este ano, há algo que nos caracteriza: um envolvimento muito grande, um contexto muito favorável para que os jogadores tenham uma vontade muito grande de representar o Benfica. Estes é que são os alicerces do nosso trabalho. O nosso trabalho foi sempre: há este grupo, estes jogadores, vamos potenciá-los ao máximo e vamos trabalhar. O trabalho vem por este caminho, dar uma empatia fantástica entre todos, com o estádio lotado, permanentemente a ajudar-nos. E isto é que faz com que as equipas sejam cada vez melhores".

Autor: Luís Miroto Simões