O treinador salientou depois que o Benfica, cuja "grandeza a nível desportivo é intocável", não consegue competir com clubes com o poderio financeiro como é o caso do PSG: "Há outros clubes com outros argumentos e mais poderosos. É normal isto acontecer. Vimos isto com alguma normalidade. A saída do Gonçalo era perfeitamente normal que acontecesse."



"Agora, não trabalhamos em cima de nenhum acontecimento, tudo é feito com planeamento e organização. A vida é mesmo assim, não andamos aqui alarmados com questões de saídas ou entradas de jogadores", acrescentou Rui Vitória, para encerrar:



O treinador do Benfica, Rui Vitória, garantiu esta quarta-feira que o clube está preparado para fazer face à saída de Gonçalo Guedes para o Paris Saint-Germain (PSG), frisando que há soluções no plantel principal e na equipa B para colmatar a ausência do jovem avançado."O Gonçalo representa tudo o que é a formação do Benfica: um jogador que começou no clube com tenra idade e que chegou à equipa principal onde apresentou desempenhos de grande qualidade no último ano e meio. Agora, não podemos formar e mostrar e depois querer esconder os jogadores", adiantou Rui Vitória em conferência de imprensa, à margem da análise ao jogo com o Moreirense (amanhã), para as meias-finais da Taça CTT.