Rui Vitória analisou assim os dois golos sofridos em três minutos

Fim de linha para o Benfica na Liga dos Campeões, com um desaire por 4-0 em casa do Borussia Dortmund . Um resultado pesado, visto como "inglório" para Rui Vitória, numa partida em que, na sua ótica, os "dois golos de rajada" dos alemães acabaram por deitar tudo a perder, pois tiraram a crença aos benfiquistas."É um momento importante e decisivo, naturalmente. Mas não entrámos como queríamos, sofrer nunca é bom... Passados 15 minutos fomos mais a equipa que queríamos ser. Procurámos ter bola, perturbar o Borussia Dortmund e conseguimos equilibrar o jogo, tornando-o repartido. O Dortmund não teve mais chances na cara do Ederson. E, depois, na segunda parte, tivemos uma entrada muito boa e aí surge o momento do jogo - com o lance do Cervi. Podíamos ter feito o empate. Não fizemos e passados cinco minutos sofremos dois golos. Quando há golos, é porque há erros, mas também houve mérito do adversário. Foram dois golos de rajada que acabaram por tirar muito a nossa crença. Mesmo assim, os jogadores bateram-se bem, a equipa procurou sempre jogar e tinha uma grande formação pela frente, que tem muito mérito pela sua dinâmica ofensiva. É um resultado inglório, no sentido de termos estado sempre ligados ao jogo, mas há momentos que se pagam caro a este nível", começou por analisar, à SportTV.Quando o Borussia fez o 2-0, Rui Vitória terá olhado para o banco em busca de uma solução ofensiva, mas o terceiro golo imediato dos alemães... estragou os planos. "Naquela altura vamos à procura do reforço da zona ofensiva. Mesmo assim, os jogadores da primeira parte tiveram sempre uma boa postura, equilibraram o jogo no que era possível. Sofrendo o segundo golo continuávamos dentro do jogo, porque bastava marcar, mas o terceiro não deu tempo para nada. Dois golos de rajada, numa altura em que nos tentávamos reequilibrar. É essa a história do jogo. Não tenho nada a dizer da equipa na globalidade. Batemo-nos bem, mas o resultado não é de todo o que queríamos", admitiu.

Autor: Fábio Lima