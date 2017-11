E prosseguiu, avaliando o que terá corrido mal aos encarnados nas primeiras 10 jornadas. "Houve uma série de aspectos que podem ter contribuído. Não ha objetivamente nada que possamos atribuir uma causa. Dava para muita conversa... A alternância de jogadores por algumas lesões, o início de época que não foi igual para todos, um ou outro problema que tivemos em alguma avaliação do jogo com o processo defensivo, mas isso faz parte do processo de uma equipa. Estamos constantemente a querer recuperar. Vamos estar prontos para o que falta do campeonato, ah isso vamos. Aquilo que conquistámos por mérito e o título que tivemos no ano passado, evidentemente que há muita gente que nos quer tirar. Há muita gente a querer ter aquilo que conquistámos. Mas estamos para defender isso e não é fácil tirar aquilo que conquistámos".

No arranque da 11.ª jornada, o FC Porto segue na liderança da Liga NOS, mas Rui Vitória sublinha a necessidade de algumas cautelas na análise da classificação."Quem está na frente tem sido o melhor nestas 10 jornadas, em termos pontuais isso é um facto. Mas é preciso ter alguma atenção às análises parcelares, ainda não chegámos a um terço do campeonato. Em Portugal fazemos análises estratosféricas ou catastróficas: se virmos 15 dias de páginas de jornais, viramos de opinião com frequência... No final, cá estaremos para fazer esses balanços. Já vimos histórias de equipas que estiveram na frente e perderam e de quem esteve atrás e recuperou. Não me estou a referir só à minha. Isto é uma maratona, um combate de boxe: no final vê-se quem ganha", afirmou o treinador do Benfica este sábado em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o V. Guimarães agendado para amanhã, às 18 horas.