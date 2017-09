Continuar a ler

O Benfica recebe o P. Ferreira no sábado, às 20h30, no Estádio da Luz. Questionado sobre se existe alguma ansiedade no balneário das águias, especialmente após três jogos sem vencer, o técnico admitiu a sua existência mas vê o lado positivo: "Há uma vontade muito grande de ganhar, mas só há ansiedade quando há alguma coisa para conquistar. Quando estamos a brincar com os amigos, não há ansiedade. Aqui é normal que aconteça e ainda bem, porque os níveis de adrenalina têm de estar no limite. Agora, estamos a falar de uma equipa já com um ‘background’ muito grande. É evidente que somos humanos, mas sabemos comportar-nos com os vários contextos que temos pela frente. Há essa ansiedade natural e normal, mas é perfeitamente compreensível nesta altura e traduzimos isso em algo positivo. Esta equipa é de jogadores a sério, na sua parte humana, que também entendem que este momento é para dar uma mensagem amanhã de autoconfiança naquilo que estamos a fazer".O Benfica recebe o P. Ferreira no sábado, às 20h30, no Estádio da Luz.

Rui Vitória analisou o P. Ferreira, equipa que vai medir forças com o Benfica no sábado, mostrando respeito mas reforçando a ideia de somar três pontos."É uma equipa que me diz muito, porque foi onde me estreei na I Liga. Vem de um resultado positivo. Não é por acaso que está há muitos anos na I Liga. São sempre equipas muito organizadas, vêm nesta onda positiva e acreditam que podem vir à Luz fazer um bom jogo e dificultar-nos a vida. Qualquer equipa que venha à Luz acredita que pode dificultar, agora da nossa parte há uma vontade muito grande de jogar, de estar outra vez neste estádio e fazer tudo para ganhar. Muito mais foco em nós do que nos adversários. Uma vontade grande que chegue o jogo de amanhã", referiu em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões