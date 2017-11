Continuar a ler

"Disputámos o jogo como tínhamos de disputar contra esta equipa. Entrámos à procura de entrar no último terço e fazer golo. Acabámos por sofrer um golo… Se é fora de jogo ou não é, agora também pouco importa. A equipa acabou por ir à procura do golo do empate, teve o Jonas logo a seguir e acabou por não concretizar. E depois um segundo golo atípico, em que a bola aparece na nossa baliza do nada. Depois tornou-se mais difícil, porque o CSKA neste contexto não tem qualquer problema em estar com um conjunto de jogadores na sua retaguarda e tiveram o jogo mais controlado do que nós. Agora já não há nada a fazer.""Fizemos os mesmos remates do CKSA, tivemos mais bola. Acabámos por não concretizar a bola do Jonas, que a este nível são boas para se aproveitar. E depois tivemos dificuldade porque a equipa contrária fechou-se bastante e dificultou. Tentámos, vindos de linhas mais atrasadas, chegar com mais gente à área. A este nível acabou esta fase como começou: um bocadinho atípica, da forma como sofremos os golos, sem o adversário ter um desempenho muito superior ao nosso e acaba por estar a ganhar. São situações que acontecem e que não podemos controlar.""Primeiro, assumir claramente que não é o valor que temos em termos europeus, não espelha a classificação. Não correu bem como queríamos, começou logo no primeiro jogo que merecíamos ter ganho e não ganhámos. Depois, na Champions os pequenos pormenores acabam por ser muito penalizadores, mas há vida para além da Champions. Há que olhar desta maneira. Da mesma forma que as últimas duas campanhas foram muito boas, agora não fizemos. Temos de ficar tristes, mas há um caminho para a frente e vamos à procura de ganhar as competições internas.""Os jogadores estão conscientes de que tínhamos capacidade para fazer melhor, foi um campeonato atípico, com quatro penáltis que tivemos, duas expulsões, uma série de situações... Mas agora amanhã há mais um dia de trabalho e temos um jogo já no domingo. Ter momentos tristes faz parte da vida das equipas. Nos últimos dois anos já tivemos momentos felizes."