Jonas foi titular e regressou aos golos depois de meses afastado dos relvados, algo que deixou Vitória satisfeito: "Jonas é um jogador que tem feito muitos golos nestes últimos anos e esperamos que isso também venha a acontecer no que falta da época. Precisa de ganhar minutos. Hoje ganhámos o Jonas e ganhámos também um conjunto de jogadores que está a mostrar grande capacidade para o que aí vem. Vai ser difícil a escolha porque a qualidade está a ficar muito equilibrada".



Rui Vitória gostou da forma como o Benfica conseguiu o triunfo por 4-0 desta terça-feira diante do Vizela. O técnico salientou a boa réplica da equipa visitante."Acabámos por tornar a vitória fácil pela qualidade que apresentámos. Defrontámos uma equipa que muito bem do ponto de vista defensivo, não os deixámos sair muito para o ataque. Tínhamos de perceber como é que podíamos desbloquear esta equipa. Às vezes é precisa baixar o ritmo e desgastar o adversário. Foi o que fizemos. Podiam ter acontecido mais golos, mas fica o bom registo do Vizela", referiu o treinador à Sport TV.

Autor: Luís Miroto Simões