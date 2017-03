O treinador do Benfica, Rui Vitória, vai ser homenageado esta quinta-feira, no Cartaxo, no âmbito da entrega dos prémios Personalidade do Ano, promovidos pelo jornal ‘O Mirante’ e entregues desde 2005. O evento está marcado para as 18 horas e decorrerá no Centro Cultural do Cartaxo.Recorde-se que em novembro de 2016 o técnico já tinha recebido uma homenagem, dessa vez na Gala de Mérito Desportivo de Vila Franca de Xira. Dessa vez, recebeu a Medalha de Valor Desportivo daquele município.

Autor: Pedro Ponte