Os 500 jogos de Luisão pelo Benfica: entre a mala de dinheiro e o ser bom

Luisão completa hoje 36 anos e amanhã deverá realizar o seu jogo 500 pelo Benfica, diante do Borussia Dortmund. Rui Vitória destacou a grandeza desta marca que o central vai atingir e até projetou o cenário ideal."Seria uma boa prenda para ele, para o Benfica e se fizesse um golo era a cereja no topo do bolo. Tudo o que um joador poderia querer numa data de anos. Para mim é um orgulho ser treinador dele neste momento, com a idade dele e com esta importância. E espero que abrilhante esta data com um golo, para nós era ouro", analisou o treinador das águias na conferência de imprensa de antevisão à 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.Sem abrir o jogo sobre se o capitão será titular - "pode jogar e pode não jogar. É essa a vida de todos os jogadores" -, Rui Vitória admite que chegar ao meio milhar de jogos é um registo praticamente impossível de voltar a suceder: "Dificilmente vai acontecer novamente, seja em Portugal ou no Benfica. É muito difícil alguém completar 500 jogos num clube. Se algum jogador for muito bom virá alguém com uma mala cheia de dinheiro para o contratar e levá-lo-á; se não for bom nunca chegará a essa marca."

Autor: João Socorro Viegas