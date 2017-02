A cumprir a segunda temporada como treinador do Benfica, Rui Vitória iguala hoje o chileno Fernando Riera, que comandou os encarnados em 88 jogos, nas épocas de 1962/63, 1966/67 e 1967/68. O sul-americano foi campeão nessas três temporadas. O português, que ocupa a 17ª posição dos que têm mais encontros como treinadores do Benfica, chegará ainda em 2016/17 a 15º lugar, ultrapassando, como já foi referido, Riera e o húngaro Lajos Baroti.Como o Benfica fará, garantidamente, mais 15 jogos, chegará ao final da temporada com 103. Caso consiga classificar as águias para a final da Taça de Portugal e Liga dos Campeões, totalizará 108, tantos quantos os do inglês Ted Smith, que está no 14º lugar. O desafio, para já, é dar ao Benfica o tetra, inédito na história do clube.