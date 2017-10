Continuar a ler

Rui Vitória frisou a satisfação com a resposta dada pelos elementos menos utilizados, após a, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Na análise após a partida, o técnico deu os parabéns aos algarvios, que assinaram "uma prestação muito boa", e reconheceu que "este tipo de jogos são sempre complicados"."Foi um jogo típico de Taça. Entrámos a vencer e tivemos o controlo do jogo na 1º parte, perante uma equipa do Olhanense muito bem organizada defensivamente e a procurar o contra-ataque. Eles não tinham nada a perder. Estes jogos têm sempre este cariz, é uma montra muito grande, e as equipas que não estão no mesmo nível competitivo aproveitam isso. Quanto a nós, foi um jogo importante para dar ritmo a alguns jogadores. Foi um jogo bem disputado, com uma linda moldura no estádio Algarve", referiu Rui Vitória, que preferiu não individualizar a prestação das referida segunda linha.

Autor: Ricardo Granada