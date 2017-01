O cenário foi bem visível especialmente com o aproximar do final do jogo – Rui Vitória mostrou-se bastante irritado com o que considerava ser antijogo por parte do Moreirense e em várias ocasiões expressou essa indignação junto do 4º árbitro, Paulo Ramos. O técnico benfiquista não se cansou de protestar as paragens no jogo. O juiz Tiago Martins deu sete minutos de compensação.